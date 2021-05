Demonstratie in Terneuzen tegen geweld Israël

Leerlingen willen een Anne Frankboom in Oostburg: ‘Ik heb zelf gezien hoe erg oorlog is’

11 mei OOSTBURG - De leerlingen van groep 7-8 van openbare basisschool de Berenburcht in Oostburg hebben een droom. Ze willen een Anne Frankboom, het liefst bij de protestantse kerk. ,,Nadenken over de oorlog is belangrijk. Ik heb het zelf meegemaakt.”