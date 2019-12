Dementerende man (86) vier uur lang vermist in Koewacht

1500 kilo kankerver­wek­kend benzeen stroomde Wester­schel­de in na lek bij Dow Benelux

4 december TERNEUZEN - 1500 kilo kankerverwekkende benzeen is vorige week de Westerschelde ingestroomd na een lek bij chemiereus Dow in Terneuzen. De schadelijke gevolgen voor het milieu lijken niet erg groot, geeft DCMR Milieudienst Rijnmond aan in een voorlopige conclusie.