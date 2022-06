Delen van oude vesting Sas van Gent komen tevoorschijn bij opgravingen

De hele aanleg wordt daarbij begeleid door de archeologische dienst Artefact, die ervoor zorgt dat alles wat wordt gevonden in kaart en beeld wordt gebracht en de attributen die historische waarde hebben, worden bewaard. In de laatste dagen is een deel van de oude vestingmuur blootgelegd. Veel Sassenaren hebben er al prachtige foto’s kunnen maken.

De muur is naar alle waarschijnlijk de courtine tussen het Bolwerk Generaliteit en het Bolwerk Zeelandia. De bogen zijn ingangen van kruitkamers. De Heemkundige Kring wil graag in de tweede helft van het jaar de archeologische dienst Artefact uitnodigen op een bijeenkomst, waar uitgebreid kan worden verteld over de resultaten van alles wat is gevonden en in kaart gebracht.