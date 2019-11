Dealer niet schuldig aan dood gebruikster uit Terneuzen

André en Lilian opgelucht over doorgaan Zeeuws-Vlaam­se Ride: ‘We hebben er wel een traantje om gelaten’

15:44 TERNEUZEN - André en Lilian Pieters beginnen zaterdag met hun nieuwe actie voor de Ride for the Roses. Ze zijn opgelucht dat het conflict uit de wereld is en dat de Zeeuws-Vlaamse toertocht voor KWF Kankerbestrijding is gered. ,,Toen we het nieuws deze week hoorden, hebben we er wel een traantje om gelaten van blijdschap. We zijn hier zo gelukkig mee.”