De Zeeuwse Ombudsman legt zijn taken neer, hoe moet dat voortaan in Zeeland?

Weer tegenslag voor mfc Aardenburg: bouw kost ruim half miljoen euro extra

AARDENBURG - Opnieuw kampt het in aanbouw zijnde multifunctionele centrum (mfc) in Aardenburg met tegenslag. Nadat eerst de bouw maanden vertraging opliep, blijkt die ook nog ruim een half miljoen euro duurder uit te pakken. En ook dat is niet voor het eerst.

16 mei