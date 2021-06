De wondere wereld van poppenhuizen: ‘Een tandpastadopje? Dat is een bloempotje!’

Het eerste Lief en Leed Straatje is te vinden in Terhole

7 juni TERHOLE - Een bloemetje voor de buren die het moeilijk hebben of een welkomstcadeautje voor de nieuwe bewoners in de straat. Die betrokkenheid zou Hulst voor Elkaar graag in veel straten zien. De stichting heeft daarom het project ‘Lief en Leed Straatje’ opgezet dat vandaag van start is gegaan.