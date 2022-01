De weg oversteken in Kapellebrug is een beproeving, maar daar komt verandering in

Een fietser wil de weg oversteken om bij supermarkt Plus te komen. Er ligt geen zebrapad en engelengeduld is een vereiste: van beide kanten zoeven de auto’s continu langs. In een rustig ogenblik grijpt de fietser haar kans en rijdt snel de twee rijbanen over. Het is druk op de Gentsevaart, op een gewone donderdagmiddag. Sterker nog, het is er altijd druk.

Belangrijke weg in Zeeland

De Gentsevaart in Kapellebrug is misschien wel één van de drukste doorgaande wegen in Hulst, en een belangrijke weg in Zeeland. De weg, ook wel de Traverse Kapellebrug genoemd, is onderdeel van de provinciale weg (N290) en vormt de verbinding tussen de N62 en de grens met België. Veel Hulstenaren passeren bij Kapellebrug de landsgrens om via België in de rest van Nederland te komen. Veel verkeer rijdt ook langs die weg naar de tankstations van onze zuiderburen en de Belgen rijden richting Hulst vanwege de supermarkten.