De vinvis van Terneuzen kwam waarschijnlijk om door een aanvaring

Na een kort verblijf in België is straks geen test nodig

30 juli TERNEUZEN - Wie korter dan twaalf uur in België is geweest hoeft bij terugkeer in Nederland na 8 augustus geen negatieve coronatest te laten zien, ook als hij geen coronabewijs heeft. Wie over de grens werkt, studeert of naar school gaat heeft ook geen negatieve testuitslag nodig, maar wel een gezondheidsverklaring.