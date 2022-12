De vervallen molen van Biervliet wordt gered: in januari gaat de kap eraf

eetrubriek Sterren­stof in Hulst; State is ondanks verhuizing nog steeds rijzende

We zijn te gast op de nieuwe locatie van Restaurant State in hartje Hulst. Tot voor kort resideerde State in Lamswaarde waar twee pittige lockdowns werden overleefd. Toch lokte het avontuur hen naar Hulst, team State is hier neergestreken als ware het een logische stap. En de gasten? Die verhuisden gewoon mee.

16 december