De verbodsborden zijn besteld; vrachtwagens komen Biervliet straks niet meer zomaar binnen

Zodra de borden er staan, mogen alleen nog vrachtauto’s het dorp in die gelden als ‘bestemmingsverkeer’. Het is nog even wachten op het waterschap, vertelde wethouder Jeroen de Buck deze week in de raadscommissie Omgeving. Het schap is gevraagd om op de toegangswegen (in beheer van het waterschap) in de polders rond het dorp duidelijk te maken dat er een vrachtwagenverbod komt. ,,Dat moet voorkomen dat vrachtauto’s zich niet vastrijden, als ze eigenlijk in Biervliet in hadden gewild.’’