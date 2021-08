De Vagant schenkt straks de laatste jenever, legendarisch Antwerps café staat te koop

ZUIDERBURENJenevercafé De Vagant is al 36 jaar lang een gevestigde waarde in het historische centrum van Antwerpen. Maar uitbater Ronald Ferket, met Zeeuwse roots, houdt het straks op Sinterklaasavond voor bekeken. De jenever laat hij echter niet los.

Op de hoek van de Pelgrimstraat en de Reyndersstraat, wat in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, vind je De Vagant terug. Het neoclassicistische pand, plus café, staat te koop voor 829.000 euro. Een geweldig grote verrassing is die verkoop niet. In 2018 vierde Ronald Ferket zijn 65ste verjaardag. Toen kondigde hij aan dat hij het wat rustiger aan wilde gaan doen. Waarom komt er op 5 december nu een echt afscheid? Alweer heeft corona hier wat mee te maken.

Slapeloze nachten

,,Toen het café tijdens de eerste lockdown moest sluiten, heb ik een inventaris opgemaakt van wat ik allemaal in huis heb. Daar zitten heel veel waardevolle spullen tussen. Ik was toen al bezig met een boek over de geschiedenis van de jenever. De stad Antwerpen neemt in die geschiedenis een erg belangrijke plaats in. In die tweede golf ben ik me daar echt op gaan toeleggen. Toen begreep ik dat daar mijn toekomst lag. Ik wil dat boek echt afmaken, dat zal me nog jaren kosten. Waarom dan nog het café openhouden? Ik sprak daarover met mijn kinderen, mijn passie is niet die van hun. Zij vonden dat ik het café niet langer moest openhouden. Daarom wil ik er straks mee stoppen. Al heeft die beslissing me wel een paar slapeloze nachten bezorgd.”

Want Ronald Ferket dacht bij dat besluit niet alleen aan zichzelf. ,,De Vagant is een vaste waarde voor het toerisme in Antwerpen. Het café haalde al vaak de internationale pers. Ook dit huis heeft een rijke geschiedenis. In de tweede helft van de zestiende eeuw heette dit pand Het Hof van Leyden, naar de Nederlandse stad. De Vagant staat sinds 1985 op de kaart. Het is nog altijd het stamcafé van vele klanten. Dat is heel wat om allemaal af te geven.”

Volledig scherm Flessen uit de privécollectie van Ronald Ferket. © Camile Schelstraete

Alles blijft bewaard

Toch hoeft het na de overname geen jenevercafé te blijven. “Nee, ik wil niemand ongelukkig maken omdat alles moet blijven zoals het nu is. Dat kan voor de overnemer een onmogelijke taak worden. En dan gaan de stamgasten misschien klagen omdat er iets is veranderd. Alles wat hier nu aanwezig is, blijft wel bewaard. Het archief gaat naar het Felixpakhuis, hier in Antwerpen. En de hele collectie verhuist naar het jenevermuseum in Hasselt. Daar zal het een mooie plek krijgen, niets gaat verloren.”

De deur gaat echt dicht op 5 december, dat lijkt een bijzondere datum. ,,De Nederlanders moeten dan naar huis voor Sinterklaas. En de Belgen moeten hier dan braaf zijn, anders komt de Sint niet op 6 december. Ik wil gewoon om 18 uur stoppen. Ik weet nog niet hoe, maar het zal geen groot drankfeest worden met gratis jenever. Eén opmerking kreeg ik de afgelopen jaren al ontelbare keren. Ik kom meestal met de fles aan tafel. ‘Bedankt, laat ze maar staan, hoorde ik dan.’ En altijd was er die vraag naar de lekkerste jenever van het huis. Andere anekdotes? Ach, er waren zoveel mooie momenten. En 36 jaar kan je niet in vijf minuten samenvatten.”

Zeeuwse jenever

Zeeuwse jenever past helaas niet in dat rijtje van de lekkerste. ,,Ik heb wel eens Zeeuwse mosseljenever geproefd. Maar dan kies ik toch liever voor de mosselen zelf. Al heb ik wel Zeeuwse roots. Mijn moeder groeide op in Hoofdplaat waar het genieten was van de Schelde. De familie is uitgezworven naar Hulst, Axel en Terneuzen. Mooi dat dit nieuws nu ook in Zeeland verschijnt.”