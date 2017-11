De tolvrije tunnel is weer populair

Sinds 2012 kent de Westerscheldetunnel tolvrije zaterdagen. Het eerste jaar en in 2013 waren dat er vier en sinds 2014 elk jaar zes.

Aantal passages

In totaal hebben 115.361 voertuigen dit jaar geprofiteerd van een tolvrije passage. De drukste dag was op 8 april, met 22.192 voertuigen. De minst drukke dag was op 25 februari, met 16.496 passages.