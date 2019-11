De Stelle in Oostburg krijgt gloednieuw gebouw

Bewoners Ellestraat Heikant zijn snelheids­dui­vels en zwaar verkeer goed zat

12:45 HEIKANT – De onveilige verkeerssituatie in de Ellestraat in Heikant houdt de gemoederen van omwonenden flink bezig. De leefbaarheid is voor de bewoners langs deze weg dan ook ver te zoeken.