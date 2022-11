De Sint is er weer! Duizenden blije gezichtjes op de zeedijk in Terneuzen

We leven een uurtje voor de verwachte aankomsttijd. Aan boord van Pakjesboot 12 neemt de spanning toe. Maar liefst honderd pieten helpen elkaar de puntjes op de i te zetten. De roet die ze vorig jaar in alle schoorstenen opdeden was zó hardnekkig dat ie nog steeds aan hun gezichten kleeft. Dat zal de komende weken vast niet minder worden, nu veel Nederlanders vanwege de hoge energieprijzen een knisperend haardvuur prefereren boven de centrale verwarming. ,,Dat wordt nog wat, al die hete schoorsteenpijpen. Maar onze Veiligheidspiet heeft ons op het hart gedrukt dat veiligheid voor alles gaat. Is de pijp nog te heet? Dan maar via het dakraam!’’, grapt een van de pieten.