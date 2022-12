De saxofonist en dj van Jack Your Sound doen het helemaal anders

Een saxofonist die meespeelt met een dj is een muzikale combinatie die je vaker ziet, maar die nog veel beter kan, zeggen dj Hans Dobbelaar en saxofonist Michiel Meijers. Vaak zien de dj en saxofonist elkaar pas voor het eerst tijdens een optreden en is het muzikale resultaat voor beiden een verrassing. Met Jack Your Sound doen ze het helemaal anders.

Muzikale klik

Eerst even terug in de tijd. Hans Dobbelaar uit Terneuzen, oftewel dj Sephyr, werd in 2015 gevraagd om te draaien op de eerste editie van foodtruckfestival Cultitruck in Hulst. De organisatie stelde voor om een saxofonist aan zijn dj-set toe te voegen. ,,Dat vond ik meteen gaaf”, zegt Hans. Die saxofonist was Michiel Meijers uit Kuitaart en de twee muzikanten hadden meteen een klik. Hans is ook de organisator van Citylife en boekte Michiel daarna diverse keren om mee te spelen. Hans draaide zijn set, Michiel improviseerde op wat hij hoorde.