De PIT wil drempels slechten met lekkere hapjes

TERNEUZEN - Poppodium De PIT in Terneuzen wint aan populariteit. Het jaar begon goed met een uitverkocht VOLT-nieuwjaarsfeest. De metal battle deze maand was een succes. Zaterdag staat The Chef Special weer op het menu.

De naam zegt het al, The Chef Special is iets speciaals. De vaste kok van De PIT verrast de bezoekers met drie vegetarische gerechten. ,,Van jong tot oud, iedereen is welkom om van onze gerechten te genieten", vertelt De PIT-voorzitter Palmyre Sol uitnodigend.

Quote Samen eten schept een band, we houden het daarom kleinschalig Palmyre Sol, voorzitter de PIT Elke maand komt het etentje terug. De PIT wil er drempels mee slechten en publiek trekken dat anders niet zo snel over de vloer komt.



Over de formule van The Chef Special is goed nagedacht. Palmyre: ,,Samen eten schept een band, maar dan moet je het ook weer niet te grootschalig maken. We werken met een bovengrens van twintig personen. Iedereen kan dan aan een tafel kan zitten. Met meer mensen verdwijnt ook de gemoedelijke, knusse sfeer, vrees ik. Bovendien hebben we maar één kok en een kleine keuken."

Iets aparts

Het is verleidelijk een populair concept uit te breiden, naar elke week bijvoorbeeld. De PIT-voorzitter reageert resoluut. ,,Daar beginnen we niet aan. Het moet iets aparts blijven.” Daar komt nog iets bij. ,,Het is erg lastig om een goed vegetarisch gerecht neer te zetten. Vlees is vaak het pronkstuk van je gerecht. Je moet heel creatief zijn om dat gemis op te vangen met een lekkere vegetarische hap.”