De Pit in Terneuzen is een pareltje, dat nog te weinig glinstert

Hoe kan het toch dat een podium als De Pit niet in één adem wordt genoemd met vergelijkbare podia als De Spot in Middelburg, 't Beest in Goes en Brogum in Zierikzee? Alle faciliteiten zijn er om uit te groeien tot een podium van naam. Een prachtig podium, een fantastische licht - en geluidinstallatie en een mooie ruimte voor maximaal 350 bezoekers, wat wil je nog meer? Natuurlijk, net als alle andere podia is ook De Pit nog maar aan het opstarten na de lange coronacrisis. Maar er moeten ook structureel dingen veranderen, weet Michel Cornet (40), secretaris van het bestuur van De Pit. ,,We hebben nu ongeveer veertig optredens per jaar. Dat staat gelijk aan 4000 manuren. We willen uitgroeien naar honderd shows per jaar. Maar dat betekent dus ook dat we meer handjes nodig hebben.’’