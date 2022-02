De palletkachel van Den Doelder in Axel had al kunnen branden, maar papierwerk gooit roet in het eten

AXEL - Het was een mooi moment geweest om de kachel op te starten. Net wanneer de energieprijzen historisch hoog zijn. Helaas, de biomassacentrale bij Den Doelder Pallets in Axel is nog niet klaar.

Uitstel, nu eens niet vanwege Covid maar door een noodzakelijke papierwinkel. ,,We hadden eigenlijk een andere locatie in gedachte, dichterbij de houtdrogerij. Maar dat stuitte op problemen met de verzekeraar”, legt Christian den Doelder, directeur en eigenaar van het Axelse bedrijf uit.

Een biomassacentrale is eigenlijk een kachel, weliswaar een heel geavanceerde. Te midden van alle pallets was het brandverzekeringtechnisch wel een dingetje voor de verzekeraar. ,,We bouwen nu op een andere plek, vlak bij het water. Maar daarom moest de hele subsidieaanvraag wel weer helemaal opnieuw.”

Groeien

De biomassacentrale wordt gebouwd op een van de laatst beschikbare plekjes op het terrein. Verder zie je overal waar je kijkt torenhoge stapels pallets. Misschien dat Den Doelder nog wat ruimte kan winnen door het kantoorgebouw te verhuizen, maar dan is het echt allemaal vol. ,,We groeien nog steeds hoor. Het lijkt wel een ouderwets product, maar de vraag groeit alleen maar. En als je werkt met grondstoffen dicht bij huis, dus niet hout uit Canada laat komen, dan is de pallet een prima circulair product.”

Den Doelder refereert met ‘hout uit Canada laten komen’, aan de landelijke discussie die vorig jaar losbarstte over biomassacentrales. De grote centrales bleken lang niet zo groen als lang verondersteld. Brandstof werd van ver naar de centrales gesleept om deze maar te laten branden. Als gevolg reageerde de Terneuzense politiek ook bepaald lauw op Den Doelders plan voor een Axelse biomassacentrale. Met name de PvdA keerde zich tegen.

Heel ander verhaal

,,Uiteindelijk is het door de gemeenteraad goedgekeurd. Mensen zien nu ook wel in dat het bij ons een heel ander verhaal is. Wij stoken juist het resthout dat we overhouden.” Bij Den Doelder is er juist sprake van minder vervoer omdat het overgebleven hout niet via vrachtwagens afgevoerd hoeft te worden. Het bedrijf maakt gebruik van de brandstof die er toch al is. In overvloed. Ieder jaar weer 1,2 miljoen kilo. Afgezaagde stukjes hout, pallets die toch niet meer te repareren blijken. Ze worden straks vermalen tot kleinere stukjes en gaan de kachel in. De palletkachel, niet te verwarren met de pelletkachel die brandt op houten korrels.

Het uitstel kwam achteraf gezien best goed uit. Den Doelder kon zo al bestaande plannen verbeteren. Vanwege de nieuwe locatie verwarmt de centrale straks niet alleen de houtdrogerijen maar ook de productieruimtes. De leidingen liggen daarvoor nu veel praktischer. Met een beetje geluk is het bedrijf straks letterlijk van het gas af en schiet er zelfs energie over om te delen.

Restwarmte

,,We hebben geprofiteerd van de vertraging", denkt De Doelder. ,,Het geeft ons nieuwe mogelijkheden.” Warmte die Den Doelder niet gebruikt voor het eigen bedrijf kan omgezet worden in warm water. ,,We zijn in ieder geval van plan alle restwarmte die de centrale oplevert te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan water dat op een duurzame manier verwarmd is en elders wordt gebruikt als verwarming. Dat zou via tankwagens vervoerd kunnen worden.”

Of de Axelse palletfabrikant een bijverdienste gaat hebben aan het leveren van warm water is vooralsnog toekomstmuziek. Hoeveel warmte twaalfhonderd ton pallets gaat opleveren en hoeveel er overblijft, moet nog blijken. Christian de Doelder verwacht dat zijn biomassacentrale in juli van dit jaar in gebruik genomen kan worden.