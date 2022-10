De Nachtegaal kan het nog uitzingen, maar toekomst vogelclubs is somber: ‘Jongeren hebben weinig met vogels’

Vogelvereniging De Nachtegaal uit Nieuw Namen exposeert een weekend lang 616 fladderaars. Kanaries, parkieten, zebravinken, sijsen, putters: gemeenschapscentrum De Kauter staat er vol mee. Het lijken er heel wat, maar vroeger waren het er veel meer. ,,Goh, we hadden er ooit 1.200", vertelt voorzitter, secretaris en manusje van alles Jo Seghers. ,,Maar we zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

De laatste jaren zijn heel wat vogelverenigingen gestopt. Steeds met dezelfde reden: vind maar eens een opvolger als een bestuurslid, vaak op leeftijd, ziekt wordt of overlijdt. De Nachtegaal kan het nog uitzingen, mede door een samenwerking met de club in IJzendijke. De tentoonstelling dit weekend is ook bedoeld om mensen te enthousiasmeren. Want vogels houden, is een prachtige hobby, vindt Jo. ,,Na een drukke werkdag ga ik eerst de volière in. Daar kom ik helemaal tot rust.”