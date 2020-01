De muzikale ontdekkingsreis van Threads of Silver and Gold

Wie heeft Threads of Silver and Gold de afgelopen tijd níet gezien of gehoord? Het muzikale duo was de afgelopen maanden niet te missen. Suzanne Rocher en Michiel Meijers traden veelvuldig op met luisterliedjes. Zelfs zeven keer op één dag. Er loopt nu een crowdfundingsactie voor hun debuutalbum dat in maart opgenomen wordt. De presentatie staat gepland op 30 mei. Je zou bijna vergeten dat het duo een half jaar geleden nog niet eens bestond. ,,Er was direct een muzikale klik, soms heb je dat”, zegt Suzanne Rocher.