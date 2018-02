De mannen van No Surrender zijn 'zeer gastvrij'

Als blijkt dat er inderdaad criminele activiteiten plaats hebben gevonden in het clubhuis in de Gravenstraat in Clinge is burgemeester Jan-Frans Mulder bereid het laten sluiten. ,,Maar dat moet nog blijken'' zegt Mulder.



Hij reageert hiermee op de politie-invallen woensdagochtend in Clinge en Hulst. De 41-jarige captain van No Surrender Zeeuws-Vlaanderen, Rico R., werd hierbij in zijn woning in Hulst aangehouden. De man wordt ervan verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie. Dat zou hij samen doen met onder anderen Henk K., die afgelopen december werd aangehouden en nog vast zit. Die K. wordt verdacht van een flinke lijst misdrijven, waaronder mishandeling en afpersing.



Burgemeester Mulder waagt zich niet aan een uitspraak over de motorclub. ,,De actie is opgezet om te kijken of er dingen niet goed gaan en dat wordt nu onderzocht." Van sluiting van het café in Clinge is voor Mulder vooralsnog geen sprake. "Er is nog nooit overlast geweest. We moeten het aanpakken zoals ieder café in Hulst. We hebben afspraken gemaakt, zoals het niet dragen van hesjes op straat en daar hebben ze zich aan gehouden. Ik grijp niet in alleen omdat er landelijk motorclubs aangepakt worden. Het moet wel op basis van argumenten.''



De aanhouding van R. maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar criminele activiteiten binnen motorclub No Surrender. Dat richt zich niet enkel op individuen, maar op een structurele aanpak van criminele motorclubs. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.