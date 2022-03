De longen uit je lijf trappen in het dorpshuis: in Biervliet werd gefietst op rollen

Vier wielrenners trappen terwijl hun gekleurde fietsen op rollen staan. ,,Die hebben we geleend uit Koewacht", zegt Gonny Mullaert namens de organisatie. Vier miniatuurfietsen in dezelfde kleuren bewegen mee over een klein parcours en laten zien wie er aan kop loopt. Een jury houdt in de gaten welk fietsje als eerste over de finish komt. ,,Vroeger werd dit heel vaak in cafés in dorpen gedaan", zegt Gonny Mullaert namens de organisatie. ,,We dachten, het zou toch leuk zijn om dat weer eens in Biervliet te doen.”