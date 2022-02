De liefde wordt uitbundig bezongen in Terneuzen: van sing along tot valentijnsconcert

videoTERNEUZEN - ‘All you need is love’, zongen The Beatles. Het is een tijdloze wijsheid die in Terneuzen muzikaal in de praktijk werd gebracht; van een sing along in de Grote Kerk tot een valentijnsconcert op het Stadhuisplein.