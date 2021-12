De laatste priester verlaat de pastorie in Hulst: het huis om in te verdwalen komt te koop

De pastorij is al bijna twee eeuwen in het bezit van de Hulster parochie. In het huis hebben sindsdien altijd priesters, kapelaans en hun huishouding gewoond en ook was het parochiesecretariaat er in gevestigd. Het liefst zou de parochie de pastorie een nieuwe bestemming geven als woongroep voor alleenstaande ouderen, maar dat lijkt financieel ijdele hoop. Het is een beetje met pijn in het hart dat Wiertz gaat verhuizen. Maar ook is hij nuchter. ,,De kerkgemeenschap wordt steeds kleiner. We moeten ons afvragen: Is dit onze plaats? Moeten we dit nog willen?”