De Kromme Watergang opent Franse bistro als in ‘Allo allo’

Tom Vinke, de zoon van tweesterrenchef Edwin, is de uitbater. De bistro is alleen open tijdens de wintermaanden. ,,Het is echt zo'n bistro uit Allo Allo ", zegt Edwin Vinke. ,,Met escargots, coq au vin, profiteroles en alleen Franse wijnen en bieren. En muziek van Edith Piaf.” Een menu du jour van drie gangen kost 37,50 euro.

En dat in een tijd dat de bistro in thuisland Frankrijk steeds minder gewaardeerd wordt. Vinke: ,,Iedereen die ik er over spreek, is direct laaiend enthousiast. Dat lekker ongedwongen eten is nog steeds populair.” Vinke wilde graag iets met het overdekt terras, dat ook nog een mancave was. ,,In de winter doen we daar niet zo veel mee. Als de bistro aanslaat, kunnen we volgend jaar misschien iets anders doen. Een Spaanse tapasbar bijvoorbeeld.”