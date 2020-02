De kledingbank is net een gewone winkel, met het grote verschil dat alles gratis is: ‘We hebben niet eens een kassa’

De Terneuzense Kledingbank is gevestigd in de Noordstraat, in een winkelpand waar voorheen Giraffe gevestigd was. ,,Lichtland heeft hier ook gezeten. Vandaar dat er zoveel lampen zijn", Gerdie Verhelst, teamleider van de kledingbank, wijst naar de vele spots in het plafond. De rekken hangen vol jassen, broeken, schoenen. De uitstalling is verzorgd. Het enige waarin de Kledingbank mogelijk verschilt met een reguliere kledingzaak is de entree.