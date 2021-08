De kerk van Biervliet is nu een hotel: ‘We leven hier onze droom’

Scaldis Festival wordt een blijvertje

3 augustus TERNEUZEN - Het Scaldis Festival Zeeuws-Vlaanderen wordt een blijvertje. Dit jaar wordt de achtste editie gehouden, van 11 tot en met 15 augustus, met een nieuw concept, waardoor het programma afwisselender en flexibeler is geworden. Thema is ‘A night at the opera’.