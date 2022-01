De Kanaalzone is nog lang niet van het gas af, maar een restwarmtenet komt wel weer een stapje dichterbij

Rechtbank laat zes verdachten achter drugslab Waterland­kerk­je uit cel, officier verzet zich niet

BREDA - Alle zes verdachten van de Bredase drugsbende die de politie eind september tijdens een mega-actie heeft opgepakt, komen uit de cel. De rechtbank in Breda heeft dinsdag bepaald dat ze hun proces in vrijheid mogen afwachten. De mannen zouden ‘de belangrijke spelers zijn’ achter een crystal meth-lab in Waterlandkerkje. Ze ontkennen.

12 januari