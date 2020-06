‘De hertjes weg bij kinderboerderij in Terneuzen? Dat zou vreselijk zijn’

Als het bedrijfsleven, de gemeente, of wie dan ook niet met een zak geld komt, is het gedaan met de herten op de kinderboerderij. De stichting heeft, mede door de coronacrisis, te weinig geld voor hun verzorging én om de kapotte omheining te vernieuwen. De Terneuzense PvdA-fractie vraagt de gemeente het tekort bij te passen. Het maakt Elvira niet uit waar het geld vandaan komt. ,,Als het maar komt. Niet alleen voor mij of de hertjes, maar voor iedereen die hier graag komt.”

Hertenkalfjes tellen

Na haar werk bij Dethon, komt Elvira doordeweeks elke dag naar de kinderboerderij.Ook in de weekeinden is ze er te vinden. Ze helpt er met de verzorging van de dieren, zoals de ezels, de geiten en de konijnen. Ze maakt de stallen schoon en let er op of de bezoekers lief zijn voor de dieren. Momenteel heeft ze er een extra taak bij: de hertenkalfjes tellen, want nu is de tijd dat de hertenkalfjes geboren worden. ,,Herten zijn heel schuw en de moeders verstoppen zichzelf en het jonkie tussen de brandnetels. Kijk, het zijn er nu al zes! Er zijn er nog twee bijgekomen!” Inmiddels kunnen het er al weer meer zijn, er liep dinsdag nog één hinde met een dikke buik.

Quote Mensen, geef nou geld. Want dit is écht níet leuk! Elvira de Jaeger, Vrijwillig dierenverzorgster in de kinderboerderij

Bert het hert

Met de hertenkalfjes erbij, telt de Terneuzense kinderboerderij zestien herten. Negen hindes en de hertenbok: Bert ('het hert'). Nu er zoveel kleintjes zijn bijgekomen, wordt het probleem van de kinderboerderij alleen maar nijpender. Door de coronacrisis is de kinderboerderij al maanden gesloten en zijn er geen barinkomsten meer. De vaste kosten, zoals voer en medische verzorging, lopen wel gewoon door. En daar komt nog bij dat de omheining van het hertenverblijf op veel plekken stuk is. Het herkwerk moet eigenlijk helemaal vernieuwd. Om de herten binnen te houden, maar vooral ook de honden buiten. ,,Herten zijn ontzettend schrikachtig en ze lopen van angst zo tegen de omheining op", zegt boerderijbeheerster Andrea Bakker. ,,Het gaat echt om een enorm hekwerk, dat loopt serieus in de papieren.”

Volledig scherm Elvira de Jaeger heeft net de herten (héél erg op de achtergrond) gevoerd, maar omdat er kalfjes zijn, zijn ze erg schuw. © Camile Schelstraete

Zo zonde

Als er geen geld bij komt, zien de kinderboerderij in Terneuzen, waar veel cliënten van Tragel werken en de kinderboerderij op het terrein van De Sterre in Clinge, geen andere uitweg dan dieren weg te bezuinigen. In Terneuzen de herten, in Clinge de varkens en een paar schapen. Bakker: ,,Het zou zo zonde zijn. De kinderboerderij bestaat al zo'n veertig jaar. Bijna alle kinderen uit de buurt zijn hier minstens een keer geweest.”

De beherende stichting heeft hoop gevestigd op het bedrijfsleven. De Terneuzense PvdA vindt dat de gemeente Terneuzen (eigenaar van het boerderijterrein) moet helpen. De fractie wil dat de gemeente mee zoekt naar sponsoren en bekijkt of de gemeente de kosten van de omheining kan betalen. Op deze vragen wordt snel een antwoord verwacht.

Het kan Elvira allemaal niet snel genoeg gaan. ,,Mensen, geef nou geld. Want dit is écht níet leuk!”