De Halle haalt met Friends of Folk een stukje Ierland naar Axel

Man uit Sint-Niklaas heeft geen idee hoe hij coronavi­rus opliep: ‘Op reis liep ik zelfs vaak met sjaal rond mijn mond’

15:50 SINT-NIKLAAS (BEL) - Christophe Bursens (46) is een van de zes besmette coronapatiënten in België. De man uit Sint-Niklaas, vlak bij Hulst, trok zondag met griepklachten naar het ziekenhuis, nadat hij met zijn twee dochters op skireis gegaan was in Noord-Italië.