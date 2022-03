‘De grond die in april naar Perkpolder komt is écht schoon’, zeggen wethouder en projectontwikkelaar

De grond wordt aangevoerd voor Plan Perkpolder. Dat bestaat uit 450 huizen, een jachthaven, hotel, restaurant en agrarisch natuurlandschap. Projectontwikkelaar Waterzande hield dinsdag een informatieavond over de huidige stand van zaken, in samenwerking met Perkpolder Beheer. Voor het eerst sinds lange tijd was een fysieke bijeenkomst weer mogelijk, er kwamen zo'n dertig geïnteresseerden naar Den Dullaert in Hulst.