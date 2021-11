De garage van Naomi uit Terneuzen ligt vol met duizenden gehaakte vierkantjes. Voor een heel bijzonder doel

Nog even wachten op de ruiterpa­den door de West-Zeeuws-Vlaam­se duinen

NIEUWVLIET - In de zomer, dan zullen de nieuwe ruiterpaden in de West-Zeeuws-Vlaamse duinen er liggen. Dat was de hoop van de Vereniging Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen afgelopen voorjaar. Maar eind november zijn de paden nog niet aangelegd. ,,Ze moeten er echt komen.”

