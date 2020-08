De eerste bitcoin geldautomaat van Zeeland staat in Hulst

video Frank redde een meisje uit de klauwen van de zee. ‘Ik zag de paniek in haar ogen’

11 augustus CADZAND - Het is zondagavond, een uur of negen. Frank Faes uit Sluis probeert voor de kust van Cadzand terug te zwemmen naar het strand, als hij in zijn ooghoek een meisje ziet. ‘Dit gaat niet goed’, denkt de zeezwemmer. Met een paar slagen is hij in de buurt. Ze vecht met al haar kracht tegen de stroming, maar dreigt te verliezen en te verdrinken. ,,Ik zie grote paniek in haar ogen en ze begint in het Frans tegen me te schreeuwen.”