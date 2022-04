De droom van Luca komt uit: een pumptrackbaan in Axel

Al een jaar zet Luca alles op alles op een pumptrack in Axel te krijgen. Een pumptrack is een parcours van bulten en bochten en lijkt op een mix tussen een skatepark en een BMX-baan. Voordeel is dat bijna iedereen met wieltjes op een pumptrackbaan terecht kan. Of het nou een crossfiets, een stuntstep, skateboard of skates is.