De droom van Alex: een flipperkastmuseum in Hulst

Zorgen rondom voortbe­staan speeltuin Oranjekwar­tier in Terneuzen

12:33 TERNEUZEN - Of openluchtspeeltuin Oranjekwartier in Terneuzen volgend jaar nog open kan, is sterk de vraag. Door de coronacrisis is de speeltuin 15.000 euro misgelopen. Onduidelijk is of de financiële middelen toereikend zijn om de winter te overleven. Desalniettemin organiseert het deze zomervakantie toch een reeks activiteiten voor de jeugd.