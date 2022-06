De drempel om de Goede Herderkerk te betreden is weg, in de meest letterlijke zin van het woord

Stoepte­gels met kabelgoten voor opladen elektri­sche auto: in Hulst zien ze het wel zitten

HULST - Elektrisch rijden wordt heel lastig als je geen laadpaal in de buurt, geen oprit hebt én je geen kabels over de stoep mag leggen. Daar moet verandering in komen, vindt de Hulster raad. Er is al een bestaande oplossing: een stoeptegel waar de kabel in verwerkt kan worden.

