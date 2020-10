De Buren brengen het praatje bij de bakker terug in Zuiddorpe

Zuiddorpe heeft al jaren geen supermarkt meer, maar wél een bakker. De Buren, oftewel Ignace Ysebaert en Lieve Verbrugge, voorzien het dorp nu een jaar van brood. Lieve en Ignace wonen sinds zes jaar in hartje Zuiddorpe. Ignace had ruim twintig jaar een eigen restaurant in Zelzate en werkt momenteel als kok bij restaurant Onder de Linden in Zuiddorpe. Lieve had jarenlang een carrière in de modebranche, als etaleuse voor bekende kledingmerken. Ze was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het begon te kriebelen toen ze hoorde dat iemand een broodoven verkocht. ,,Ik dacht: dát is wel een leuk idee.” Ze had nog nooit eerder brood gebakken en begon te experimenteren met desem. Na een tijdje had ze het principe onder de knie. ,,Ik wilde een degelijk brood, en zo puur mogelijk.”