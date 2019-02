De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen vordert haast geruisloos

‘Rampzalig’: clubs in gemeente Sluis verbijs­terd door plan voor ophalen oud papier

13:19 SLUIS - Verenigingen die oud papier ophalen in de gemeente Sluis zagen hun inkomsten dinsdagavond al in rook opgaan. In de opzet voor een nieuw afvalbeleid wordt voorgesteld om papier doordeweeks in blauwe containers huis-aan-huis op te halen.