De Blaauwe Hoeve in Hulst heeft extra grond, ZorgSaam kan verder met vernieuwing

video Ward verzint het niet. Hij viert Wapenstil­stand en moet zijn vakantie­huis­je in Breskens uit voor een bom

BRESKENS - Hoe ironisch. Ben je op vakantie in Breskens, omdat België Wapenstilstandsdag viert, moet je je huisje uit omdat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de buurt liggen. ,,Ja, raar, maar als we thuis komen, hebben we wel een verhaal te vertellen.”

12 november