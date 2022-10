Sporen in de DeltaDe omgang met het water is bepalend voor ons land. Daarom bracht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afgelopen voorjaar een digitale kaart ‘Leven met het water’ uit, vol sluizen en stuwen, dijken, welen, molens, gemalen en inundatiegebieden. Een van de aardigste Zeeuwse monumentale sluisjes op de kaart is de Beaufortsluis aan de Eeckseweg bij Walsoorden, tussen de Zandpolder en de Mariapolder.

Dit sluisje van gele baksteen, hout en hardsteen is in 1761 gebouwd met een handbediende houten schuif, een oeroud systeem. De sluis is genoemd naar Joachim Ferdinand de Beaufort, een typische achttiende-eeuwse regent. Hij was rentmeester van het Nassause domein Hulster Ambacht, sinds 1759 schepen (wethouder) en later burgemeester van Hulst, en ook nog heer van Duivendijke op Schouwen.

De Beaufortsluis speelde zijn grootste rol bij de watersnood van 12/13 maart 1906, die vooral Vlaanderen en oostelijk Zeeland trof. Deze vloed is enigszins in vergetelheid geraakt door de Ramp van 1953, die een veel grotere impact had. In 1906 vielen er vrijwel geen slachtoffers, maar er overstroomden toch 25 Zeeuwse polders. De waterstanden bij Vlissingen werden pas overtroffen tijdens de Ramp in 1953.

Beschadiging

De Beaufortsluis hield stand in 1906, hoewel de zeedijk van de aangrenzende Wilhelmuspolder op verschillende plekken was doorgebroken. Er trad wel beschadiging op aan de sluis, intensief herstel was nodig. Er werden vleugelmuren toegevoegd en in de noordelijke keermuur kwamen ook twee gedenkstenen ter herinnering aan deze hachelijke dagen . De meest recente restauratie van de Beaufortsluis vond plaats in 2018 en 2019.

Zeeland herbergt nog meer herinneringen aan de vloed van 1906. Oud-Vossemeer kreeg bij de T-splitsing Hofstraat/F.D Rooseveltstraat een vloedmerk in de vorm van een hardstenen paal, met de datum 13 maart 1906 en een pijl die aangeeft hoe hoog het water kwam. De meest opvallende herinneringen zijn de betonnen muraltmuurtjes, die je op veel plekken nog op oude waterkerende dijken kunt aantreffen. Als gevolg van de vloed besloot men tot algemene dijkverhoging in Zeeland. Tot 1935 werd zo’n 120 kilometer aan muraltmuren geplaatst. Ze waren genoemd naar hun uitvinder, jonkheer R.R.L. de Muralt. Hij kreeg weliswaar een gouden medaille voor zijn ontwerp, maar de muurtjes bleken in 1953 niet te voldoen. Toch kwam de geschiedenis tot inkeer: bij de nieuwe dijkversterking Hansweert keert dit muurtype in moderne vorm terug. Mét klapbanken.