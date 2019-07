De band PEER aan de tand voelen? Dat kan ook op Weitjerock

VIDEO Zeeuws-Vlaam­se Zomerlopen staan als een huis: ‘Dit is de oervorm van hardlopen’

12:01 RETRANCHEMENT - Al bijna dertig jaar lang klinkt elke dinsdagavond in juli de stem van Fred Rabout door de straten van dorpjes als Nieuwvliet, Groede, Cadzand-Bad en Zuidzande. Dat is deze dinsdagavond in Retranchement niet anders, waar de derde Zomerloop van het seizoen plaatsvindt. ,,Dit is wel de mooiste van de vijf”, blijkt uit een snelle steekproef onder atleten.