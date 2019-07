De Ballade in de startblokken, duizend bitterballen voor eerste bezoekers

Schilder Benny Luyckx zet bezoekers in Hulst oog in oog met de wereldoor­lo­gen

3 juli HULST - Het is oorlog in ‘s Lands Huis in Hulst. Kunstschilder Benny Luyckx uit Sint Niklaas schildert mensen die de twee wereldoorlogen hebben gemaakt. De voorste expositiezaal is gereserveerd voor portretten van de Eerste Wereldoorlog. In de zalen die worden aangeduid als 'paardenstal/annex’ heeft hij werk opgehangen dat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft.