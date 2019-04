De 24 uur van Oostburg is van start!

De wandelaars kunnen ook kiezen voor een route van 106 kilometer. Zij maken bij Nieuwvliet een omweg. De deelnemers zetten eerst koers richting Aardenburg. Daarna gaat het via Sluis naar Cadzand. Vervolgens gaat de route via Groede naar Breskens. Hier zijn de wandelaars halverwege hun tocht en staat een warme maaltijd voor hun klaar.

Via Hoofdplaat, Biervliet, IJzendijke en Waterlandkerkje keren de wandelaars zaterdag terug in Oostburg. In het snelste schema wordt de eerste deelnemer al om 9.00 uur ‘s ochtends verwacht bij de finish voor het Zwincollege.