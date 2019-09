Danseressen ‘stromen’ als zout water Waterdunen binnen

videoBRESKENS - De opening van de getijdenduiker in Waterdunen is geen slot maar juist een start. Nu het natuurgebied zelf zo goed als klaar is, kan recreatiebedrijf Molecaten er aan de slag.

Na vijftien jaar is het zover, er stroomt zout water in en uit Waterdunen bij Breskens. Natuur, recreatie en zilte teelt worden er gecombineerd met kustversterking. Er liggen bruggen, vogelbroedeilanden, de kreken zijn met elkaar verbonden en via een getijdenduiker ontstaat er eb en vloed in het gebied. Via drie kokers, die op afstand te bedienen zijn, stroomt zeewater het gebied in en uit. Vanaf deze maand tot en met december wordt de werking getest.

Volledig scherm Danseressen van Scalda kwamen, naast de echte getijdenduiker, uit een nagebootste koker ‘gestroomd.’ © Camile Schelstraete

Danseressen ‘stromen’ gebied in

De mijlpaal werd donderdag gevierd met de officiële opening van de duiker. Er kolkte zout water het gebied in en dat werd gelijktijdig uitgebeeld door danseressen van de Scalda-dansopleiding in Goes. Naast de echte duiker, aan de kant van het natuurgebied, was één van de kokers in het groot nagebouwd van hout. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen lieten op die manier symbolisch zeewater het gebied in. Anita Pijpelink (gedeputeerde provincie Zeeland), Luc Mangnus (dagelijks bestuurder waterschap Scheldestromen), Jack Werkman (wethouder gemeente Sluis), Alexander Bolomey (directeur stichting Het Zeeuwse Landschap) en Luke Slager (directeur Molecaten) hesen samen een schuif omhoog, waarna danseressen naar buiten ‘stroomden’ en dansten op kabbelende muziek. Kleinkunstenaar Adrie Oosterling declameerde een gedicht over Waterdunen. Over vroeger, nu en de werking van de getijdenduiker: ‘de duiker zorgt voor zacht mild zilt, en zeekraal lamsoor, wat je wilt.’

Nu de basis van Waterdunen er ligt, kan recreatiebedrijf Molecaten beginnen met de aanleg van een duincamping met een hoofdgebouw en het bouwen van vakantiewoningen. ,,Wij staan in de startblokken”, zei directeur Luke Slager. De camping krijgt tweehonderd plaatsen en er komen driehonderd huisjes. In vier verschillende types die in het landschap passen. Als de provincie de grond heeft overgedragen aan Molecaten, naar verwachting eind dit jaar, kan het recreatiebedrijf een bouwvergunning aanvragen. Een hotel zit niet in de eerste vergunningaanvraag, zei Slager, ,,Dat ligt aan de horizon.” Tijdens de open dag in Waterdunen op zaterdag presenteert Molecaten de plannen ook.

Aandacht voor verkeersproblemen

De camping en vakantiewoningen betekenen ook dat er meer toeristen door West-Zeeuws-Vlaanderen gaan rijden. Wethouder Jack Werkman vroeg daar aandacht voor. ,,Het verkeer door Boerenhol neemt toe, daar moet een oplossing voor komen.” Dat zegde gedeputeerde Harry van der Maas deze week al toe tijdens een bezoek aan de buurtschap en gedeputeerde Anita Pijpelink beaamde dat donderdag nogmaals. ,,Ook daar moeten we samen in optrekken.” De gedeputeerde had er ook begrip voor dat niet iedereen even blij is met de komst van Waterdunen. ,,We hebben altijd strijd met het water geleverd. Dit is een spannende, je laat zout water binnen met nieuwe technieken. Ik hoop dat mensen uiteindelijk zeggen; 't is toch wel schôôn.’”

