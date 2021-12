Dansen en meezingen met ‘Atje voor de sfeer’ op oudejaarsavond, maar dan online

René Karst kijkt in de camera, proost voor de lens en zet daarna zijn hit Atje voor de sfeer in. Terwijl het buiten donker en druilerig is, is in de studio van Jouw Event Partners in Hulst een heel klein feestje aan de gang. De opnames voor Clubbin’ Zeeland 2K22 worden er gemaakt: een livestream die op 31 december uitgezonden wordt zodat jongeren in Zeeland toch nog een feestje hebben.