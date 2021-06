Dankzij het natte voorjaar staat de papaver prachtig in bloei in Hoofdplaat

Het is een mooi zicht aan de Kaaidijk, grofweg tussen Hoofdplaat en Biervliet. De papaver, ook wel klaproos genoemd, van Philip Thomaes staat volop in bloei. ,,Dit is normaal, zo moet het altijd zijn", vertelt hij. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Vorig jaar groeide de papaver mondjesmaat. De droogte in de lente en zomer van 2020 was funest. ,,Het kwam nauwelijks op.”

Dit jaar is alles anders. Door het natte voorjaar krijgt de papaver alle ruimte om te bloeien. Thomaes is een van de weinigen die nog papaver teelt in Zeeuws-Vlaanderen. De oogst is in augustus. ,,Het zaad gaat dan via een tussenbedrijf naar bakkerijen in Duitsland", vertelt Thomaes. ,,In Nederland is er ook wel vraag naar, maar de markt in Duitsland is veel groter. Daar gebruiken ze het zaad voor maanzaadbroodjes.”

Ook goed jaar voor klaproos

Overigens kun je de papaver of klaproos tegenwoordig ook vaker in het wild tegenkomen. Door de droge zomers en de vele regen in het voorjaar schieten de planten als paddenstoelen uit de grond. Dat komt doordat het zaad jarenlang in de grond kan blijven wachten totdat de omstandigheden perfect zijn. Vooral op omgewoelde aarde groeien ze volop.

De klaproos is overigens familie van de papaver waar opium uit verrijkt wordt. Een belangrijke grondstof voor drugs. De klaproos is daar niet geschikt voor. Al werkt de aanblik van de bloeiende akker in Hoofdplaat ook geestverruimend.