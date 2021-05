Dagje buffelen en Ossenisse ligt er weer piekfijn bij

En daar zijn ze al, in het parkje (‘t veld), het dorpshart van De Snis. In korte tijd zit er al een container vol met snoeiafval en onkruid. Arga Moree is er samen met een hele club vrijwilligers bezig met het fatsoeneren van het park. Even verderop in het dorp steekt haar man Henk de handen uit de mouwen bij het opknappen van het schoolpaadje. ,,Hier is Ossenisse grandioos in. Saamhorigheid", zegt vrijwilligster Marjo Huijgens, die nog maar sinds een jaar op De Snis woont.

Bewoners met groene vingers

Stefanie; rollende stratenmaker

Een eindje verderop is Arnold Mannaert, samen met een handvol dorpsgenoten druk doende aan het schoolpaadje, ook wel schelpenpad of het kerkenpaadje genaamd. Er liggen stenen los en er zijn verzakkingen. ,,Veel mensen gebruiken dit paadje als korte route naar het dorpshart, maar als je slecht ter been bent, of in een rolstoel zit, dan is het haast ondoenlijk.” Stefanie van Houcke (34) kan erover meepraten. Zij zit in een rolstoel, maar dat belet haar niet mee te helpen. Ze is die ochtend een rollende stratenmaker; stenen eruit, schoonmaken, en ze netjes weer terugleggen.