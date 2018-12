Dag Sinterklaasje, da-hag! Van Hulst naar Spanje in een lelijke eend

Axelaar deelde cocaïne uit aan vrienden, want ‘dan hoefden ze niet te stelen’

13:15 MIDDELBURG - De vier maanden cel die Axelaar F. van L. in voorarrest zat voor het uitdelen van cocaïne, is voldoende, vindt de officier van justitie in Middelburg. Maar voor het geval hij weer in de fout gaat, wil de officier toch nog zes maanden voorwaardelijk als stok achter de deur.