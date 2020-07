Daar is de discussie weer eens: ‘Maak van Zeeuws-Vlaanderen één gemeente’

TERNEUZEN - Het steekt weer de kop op, een discussie over één gemeente Zeeuws-Vlaanderen. Aanstichter is dit keer het Terneuzense 50Plus-raadslid Johan Hessing.

Wil Zeeuws-Vlaanderen landelijk en provinciaal steviger een vuist kunnen maken, dan is het volgens Hessing noodzakelijk de huidige gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst samen te voegen. Op veel terreinen wordt er, stelt hij, al samengewerkt in gemeenschappelijke regelingen, maar de democratische controle van gemeenteraden daarop is beperkt.

Het is, aldus Hessing, ook niet de vraag óf een fusie van Sluis, Terneuzen en Hulst nodig is, maar wannéér, omdat de rijksoverheid steeds meer taken naar gemeenten heeft overgeheveld. Het is daarom naar zijn idee zaak als gemeenten zelf het initiatief te nemen en een eigen koers naar één gemeente Zeeuws-Vlaanderen uit te stippelen.

Niet afwijzend

Hessing heeft zijn voorstel deze week bepleit in een raadscommissie in Terneuzen en gestuurd aan collega-raadsleden in Hulst en Sluis. Hulster raadslid Jos van Eck (HulstPlus) reageert niet direct afwijzend. Hij ziet in de nabije toekomst meer in verdergaande samenwerking, maar sluit in tussenstappen de vorming van één gemeente Zeeuws-Vlaanderen met in totaal 105.000 inwoners ‘over vijf à tien jaar’ niet uit. ,,We komen dan als gebied veel sterker te staan.”

Nieuw Gemeentebelang-fractievoorzitter Ranco Bogaard in Sluis, aan wie Hessing ook zijn voorstel zond, laat weten tegen te zijn. ,,Door een fusie komt de gemeente nog verder van haar burgers te staan. Grotere organisaties werken ook niet altijd efficiënter.” Hij zegt wel ‘groot voorstander te zijn van samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten’.

Het tweede kabinet Rutte van VVD en PvdA (2012-2017) wilde toe naar gemeenten in Nederland van minimaal 100.000 inwoners, zonder dit van bovenaf op te leggen. Initiatieven moesten van onderop komen. Zo staat ook het huidige kabinet erin. Sinds 2003, toen in Zeeuws-Vlaanderen de huidige drie gemeenten ontstonden, zijn er in Zeeland geen herindelingen meer geweest.

Een stok zit er wel achter de deur. De rijksoverheid is van plan gemeenten met minder dan 100.000 inwoners financieel te korten. Terneuzens wethouder Frank van Hulle, tevens aanvoerder van de grootste partij TOP/Gemeentebelangen, ziet daarin geen reden te pleiten voor één gemeente Zeeuws-Vlaanderen. ,,Meer samenwerken, prima, maar één gemeente - van Retranchement tot Nieuw Namen - wordt te groot.” Hij voegt eerlijkheidshalve toe dat zijn eerdere lokale partij in Sas van Gent ook tegen de herindeling in 2003 was.