Curlen op z’n Sluis’, en fanatiek dat ze zijn

De extra grote schaatsbaan op de Groote Markt leent er zich voor het eerst voor. Het curlen gebeurt wel op z'n Sluis’, zonder te vegen. ,,’t Is eigenlijk meer bowlen op ijs”, aldus Jean Pierre Lempereur, één van de organisatoren. Zestien teams van sponsors traden eerst aan. Sinds donderdagavond zijn er na de halve finale nog twee over, De Pinguïns en Snowracers. De eindstrijd is zaterdag vanaf 20.30 uur.